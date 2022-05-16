Левандовски может перейти в "Челси"
Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен
Лондонский "Челси" проявляет интерес к польскому нападающему мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовски, сообщает Goal.
По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Форвард хочет сменить клуб, так как "Бавария" не предложила ему продлить контракт, истекающий летом 2023 года. Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет "Барселона".
В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 46 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и отдал семь результативных передач.
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