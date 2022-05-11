Левандовски хочет уйти из "Баварии" из-за отношения клуба
Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен
Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски готов сменить клубную прописку из-за отношения немецкого клуба, сообщает издание BILD.
По информации источника, попытки мюнхенцев побороться за Эрлинга Холанда также сыграли свою роль в решении Левандовского. Также влияние оказывает проблема с переговорами по новому контракту.
Отмечается, что по этим причинам Левандовски считает, что его не ценят в "Баварии" и готов покинуть клуба.
Напомним, что в его подписании заинтересована "Барселона".
В нынешнем сезоне Бундеслиги поляк сыграл в 33 матчах, в которых забил 34 гола и отдал три результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20