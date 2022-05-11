Левандовски хочет уйти из "Баварии" из-за отношения клуба

Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски готов сменить клубную прописку из-за отношения немецкого клуба, сообщает издание BILD.

По информации источника, попытки мюнхенцев побороться за Эрлинга Холанда также сыграли свою роль в решении Левандовского. Также влияние оказывает проблема с переговорами по новому контракту.

Отмечается, что по этим причинам Левандовски считает, что его не ценят в "Баварии" и готов покинуть клуба.

Напомним, что в его подписании заинтересована "Барселона".

В нынешнем сезоне Бундеслиги поляк сыграл в 33 матчах, в которых забил 34 гола и отдал три результативные передачи.

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