"Лестер" снизил цену на Фофана, которым интересуются "Челси" и ПСЖ

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"Лестер" снизил цену на Фофана, которым интересуются "Челси" и ПСЖ

Фото: твиттер Уэсли Фофана/Автор неизвестен

"Лестер" готов продать французского защитника Уэсли Фофана, которым интересуются "Челси" и ПСЖ, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, "лисы" хотят получить за футболиста 95 миллионов евро, хотя ранее требовали 100 миллионов. Ожидается, что "аристократы" постараются купить игрока.

В прошлом сезоне 21-летний Фофана провел за "Лестер" 12 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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