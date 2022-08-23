"Лестер" ответил на очередное суперпредложение "Челси" по Фофана

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"Лестер" ответил на очередное суперпредложение "Челси" по Фофана

Фото: твиттер Уэсли Фофана/Автор неизвестен

"Лестер" отклонил очередное предложение "Челси" по трансферу французского защитника Уэсли Фофана, сообщает журналист Джон Перси в своем твиттере.

По сведениям источника, лондонский клуб предлагал за футболиста 83 миллиона евро, но с учетом сложно достижимых бонусов. Ранее сообщалось, что "лисы" хотят получить за француза порядка 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Фофана провел за "Лестер" два матча. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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