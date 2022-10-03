"Лестер" одержал первую победу в АПЛ

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"Лестер" одержал первую победу в АПЛ

Фото: твиттер "Лестера"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Англии "Лестер" на своем поле разгромил "Ноттингем Форест" со счетом 4:0.

Победу хозяевам принесли дубль Джеймса Мэддисона, голы Харви Барнса и Пэтсона Даки.

"Лестер", набрав 4 очка, вышел на 19-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Ноттингем Форест" с 4 очками опустился на последнее, 20-е место.

"Лестер" – "Ноттингем Форест" - 4:0 (3:0)
Голы: Мэддисон, 25 - 1:0, Барнс, 27 - 2:0, Мэддисон, 35 - 3:0, Дака, 73 - 4:0

"Лестер": Уорд, Кастань, Эванс, Фас, Джастин, Мэддисон (Олбрайтон, 85), Барнс, Ндиди (Сумаре, 46), Тилеманс (Прат, 80), Дьюзбери-Холл, Варди (Дака, 62).

"Ноттингем Форест": Хендерсон, Уильямс (Орье, 46), Кук, Маккенна, Лоди, Куяте (Фройлер, 46), Лингард (Мангаля, 69), Гиббс-Уайт, О`Брайен (Йейтс, 46), Авонийи (Деннис, 62), Джонсон.

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