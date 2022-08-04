"Лестер" не продал защитника в "Челси" за 75 миллионов

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"Лестер" не продал защитника в "Челси" за 75 миллионов

Фото: твиттер Уэсли Фофана/Автор неизвестен

"Лестер" не будет продавать защитника Уэсли Фофана в "Челси".

Лондонский клуб был готов заплатить за 21-летнего защитника 75 миллионов евро, сообщает L’Equipe.

В то же время "Лестер" ответил на этот запрос отказом. 

"Лисы" ожидают выручить 80-85 миллионов фунтов за продажу француза. 

В прошлом сезоне Фофана сыграл в 7 матчах АПЛ, так как в августе получил серьезное повреждение медиальной связки. 

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