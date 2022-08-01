"Лестер" назвал "Ньюкаслу" огромную цену на Мэддисона
Фото: твиттер Джеймса Мэддисона/Автор неизвестен
"Лестер" определился с ценой на полузащитника Джеймса Мэддисона, которым интересуется "Ньюкасл", сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, "лисы" хотят получить за футболиста 72 миллиона евро. "Сороки" ранее предлагали за хавбека 60 миллионов евро, но данное предложение было отклонено.
В прошлом сезоне 25-летний Мэддисон провел за "Лестер" 53 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|27
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|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
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|27
|36
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18