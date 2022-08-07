"Лестер" назвал "Челси" цену на Фофана

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"Лестер" назвал "Челси" цену на Фофана

Фото: твиттер Уэсли Фофана/Автор неизвестен

"Лестер" определился с ценой на французского защитника Уэсли Фофана, которым интересуется "Челси", сообщает журналист The Telegraph Мэтт Лоу в своем твиттере.

По сведениям источника, "лисы" готовы продать футболиста за 100 миллионов евро. Ранее "Лестер" отказал "Челси" в продаже француза за 75 миллионов евро.

В прошлом сезоне 21-летний Фофана провел за "Лестер" 12 матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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