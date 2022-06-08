"Лестер" назвал "Арсеналу" цену на Тилеманса

Фото: твиттер Юри Тилеманса/Автор неизвестен

"Арсенал" ведет переговоры с "Лестером" по трансферу бельгийского полузащитника Юри Тилеманса, сообщает журналист Джеймс Бенге в своем твиттере.

По сведениям источника, "лисы" требуют за футболиста 28 миллионов евро, так как его контракт с клубом истекает через год. Представители "Арсенала" уже провели переговоры с агентом хавбека.

В минувшем сезоне 25-летний Тилеманс провел за "Лестер" 50 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач.

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