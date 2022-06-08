"Лестер" назвал "Арсеналу" цену на Тилеманса

Теги арсенал лондонлестер ситиюри тилеманс

"Лестер" назвал "Арсеналу" цену на Тилеманса

Фото: твиттер Юри Тилеманса/Автор неизвестен

"Арсенал" ведет переговоры с "Лестером" по трансферу бельгийского полузащитника Юри Тилеманса, сообщает журналист Джеймс Бенге в своем твиттере.

По сведениям источника, "лисы" требуют за футболиста 28 миллионов евро, так как его контракт с клубом истекает через год. Представители "Арсенала" уже провели переговоры с агентом хавбека.

В минувшем сезоне 25-летний Тилеманс провел за "Лестер" 50 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач.

Не пропустите: Артета нашел, чем заманить Зинченко в "Арсенал". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бельгия уничтожила Польшу в Лиге наций

Бельгия уничтожила Польшу в Лиге наций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов