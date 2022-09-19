"Лестер" может заплатить огромную сумму за увольнение тренера Роджерса

Фото: твиттер "Лестера"/Автор неизвестен

"Лестер" не спешит увольнять главного тренера Брендана Роджерса, так как в этом случае клубу придется заплатить специалисту большую сумму компенсации, сообщает The Sun.

По сведениям источника, досрочный разрыв контракта, который действует до лета 2025 года, обойдется "лисам" в 11,5 миллионов евро.

Стоит отметить, что "Лестер" провалил начало нынешнего сезона и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав одно очко в семи турах.

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