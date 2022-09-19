"Лестер" может заплатить огромную сумму за увольнение тренера Роджерса

Теги лестер ситибрендан роджерс

"Лестер" может заплатить огромную сумму за увольнение тренера Роджерса

Фото: твиттер "Лестера"/Автор неизвестен

"Лестер" не спешит увольнять главного тренера Брендана Роджерса, так как в этом случае клубу придется заплатить специалисту большую сумму компенсации, сообщает The Sun.

По сведениям источника, досрочный разрыв контракта, который действует до лета 2025 года, обойдется "лисам" в 11,5 миллионов евро.

Стоит отметить, что "Лестер" провалил начало нынешнего сезона и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав одно очко в семи турах.

Не пропустите: "Ливерпуль" стал очередным претендентом на украинского суперталанта. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 19 сентября

Главные новости дня: 19 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов