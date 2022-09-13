"Лестер" может купить форварда сборной Бельгии

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"Лестер" может купить форварда сборной Бельгии

Фото: твиттер Лои Опенды/Автор неизвестен

"Лестер" проявляет интерес к нападающему "Ланса" и сборной Бельгии Лои Опенде, сообщает MediaFoot.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем, приобрести форварда будет непросто, так как его контракт с "Лансом" действует до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне 22-летний Опенда провел за "Ланс" семь матчей и забил четыре гола.

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