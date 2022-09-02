"Лестер" – "Манчестер Юнайтед" - 0:1 (видеообзор)

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"Лестер" – "Манчестер Юнайтед" - 0:1 (видеообзор)

Фото: инстаграм Джейдона Санчо/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" добыл вторую победу подряд в АПЛ. В матче 5-го тура на выезде "МЮ" обыграл "Лестер" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Джейдон Санчо.

"Лестер" – "Манчестер Юнайтед" - 0:1 (0:1)
Гол: Санчо, 23 - 0:1

"Лестер": Уорд, Джастин, Эванс, Ндиди, Томас, Мэддисон, Барнс, Тилеманс (Ихеаначо, 76), Сумаре, Дьюзбери-Холл, Варди (Дака, 87).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Мартинес, Маласиа, Эриксен, Бруну Фернандеш, Мактомини, Рэшфорд (Фред, 87), Санчо (Роналду, 68), Эланга (Каземиро, 59).

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