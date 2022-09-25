"Лестер" хочет купить основного защитника "Интера"

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"Лестер" хочет купить основного защитника "Интера"

Фото: твиттер Робина Госенса/Автор неизвестен

"Лестер" проявляет интерес к защитникe "Интера" и сборной Германии Робину Госенсу, сообщает FC Inter News.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Миланцы могут продать игрока, если получат хорошее предложение.

В нынешнем сезоне 28-летний Госенс провел за "Интер" восемь матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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