"Лестер" хочет купить Дольберга

Фото: инстаграм Дольберга/Автор неизвестен

"Лестер" намерен усилить состав форвардом "Ниццы" Каспером Дольбергом.

Как сообщает Media Foot, англичане уже готовы сделать официальное предложение по 24-летнему датчанину.

В прошлом сезоне Дольберг забил 7 голов и сделал 2 результативных передачи в 30 матчах за свой клуб.

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