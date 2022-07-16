"Лестер" хочет купить Дольберга
Фото: инстаграм Дольберга/Автор неизвестен
"Лестер" намерен усилить состав форвардом "Ниццы" Каспером Дольбергом.
Как сообщает Media Foot, англичане уже готовы сделать официальное предложение по 24-летнему датчанину.
В прошлом сезоне Дольберг забил 7 голов и сделал 2 результативных передачи в 30 матчах за свой клуб.
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