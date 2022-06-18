Леонардо подтвердил уход с поста спортивного директора "ПСЖ"
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Леонардо покинул должность спортивного директора "ПСЖ".
По словам специалиста, у него не вышло красивого прощания с командой, так как клуб хотел с ним поскорее попрощаться.
"Определённые вещи, которые говорятся внутри, должны оставаться там. Это то, что я испытал в клубе. Когда клуб хочет избавиться от тебя, не получится красиво попрощаться. Я понимаю, что такие вещи случаются. Бывают непредвиденные ситуации, так оно и есть. Я очень прагматичен.
Три года в футболе в наши дни – это много. Я ухожу без горечи. Но у меня есть своё видение. Но сейчас не время изливать своё сердце. Пришло время поблагодарить Катар и Париж за предоставленную мне возможность. И я делаю это не из-за популизма", — приводит слова Леонардо Get French Football News.
Леонардо работал в "ПСЖ" с сезона-2011/2012 до окончания сезона-2013/2014. В 2019 году он снова вернулся в клуб.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|2
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|28
|56
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|Лилль
|28
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|Ницца
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13