Леонардо подтвердил уход с поста спортивного директора "ПСЖ"

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Леонардо покинул должность спортивного директора "ПСЖ".

По словам специалиста, у него не вышло красивого прощания с командой, так как клуб хотел с ним поскорее попрощаться.

"Определённые вещи, которые говорятся внутри, должны оставаться там. Это то, что я испытал в клубе. Когда клуб хочет избавиться от тебя, не получится красиво попрощаться. Я понимаю, что такие вещи случаются. Бывают непредвиденные ситуации, так оно и есть. Я очень прагматичен.

Три года в футболе в наши дни – это много. Я ухожу без горечи. Но у меня есть своё видение. Но сейчас не время изливать своё сердце. Пришло время поблагодарить Катар и Париж за предоставленную мне возможность. И я делаю это не из-за популизма", — приводит слова Леонардо Get French Football News.

Леонардо работал в "ПСЖ" с сезона-2011/2012 до окончания сезона-2013/2014. В 2019 году он снова вернулся в клуб.

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