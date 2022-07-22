Лэмпард попросил "Эвертон" купить хавбека сборной Бельгии

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Лэмпард попросил "Эвертон" купить хавбека сборной Бельгии

Фото: твиттер Леандера Дендонкера/Автор неизвестен

"Эвертон" проявляет интерес к полузащитнику "Вулверхэмптона" Леандеру Дендонкеру, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, ливерпульский клуб рассматривает с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард.

В прошлом сезоне 27-летний Дендонкер провел за "Вулверхэмптон" 34 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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