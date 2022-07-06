Легионер "Рубина" получил разрыв крестообразной связки
Фото: твиттер "Рубина"/Автор неизвестен
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о характере повреждения своего подопечного Дарко Йевтича.
В контрольном матче с "Динамо" (0:2) он мог получить разрыв крестообразной связки.
"Я думаю, что у него разрыв крестообразной связки, к сожалению. Это такая травма, механизм в которой может быть какой угодно.
У мениска или боковых связок определенный механизм, а крестообразная связка может быть от поднимания по лестнице до контакта. Конечно, это основной негативный момент от матча", – сказал Слуцкий.
В то же время "Чемпионат" сообщает, что Йевтич на костылях покинул базу "Динамо" после игры.
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