Легионер "Рубина" получил разрыв крестообразной связки

Фото: твиттер "Рубина"/Автор неизвестен

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о характере повреждения своего подопечного Дарко Йевтича.

В контрольном матче с "Динамо" (0:2) он мог получить разрыв крестообразной связки.

"Я думаю, что у него разрыв крестообразной связки, к сожалению. Это такая травма, механизм в которой может быть какой угодно.

У мениска или боковых связок определенный механизм, а крестообразная связка может быть от поднимания по лестнице до контакта. Конечно, это основной негативный момент от матча", – сказал Слуцкий.

В то же время "Чемпионат" сообщает, что Йевтич на костылях покинул базу "Динамо" после игры.

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