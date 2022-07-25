Легионер "Локомотива" рискует пропустить остаток сезона

Фото: сайт "Локомотива"/Автор неизвестен

Защитник "Локомотива" Лукас Фассон получил тяжелую травму.

У 21-летнего футболиста подозрение на разрыв крестообразной связки колена и разрыв мениска.

Как пишет "Спорт-Экспресс", бразильский защитник рискует пропустить весь оставшийся сезон.

О диагнозе игрока будет объявлено в ближайшее время.

Фассон вышел в стартовом составе московского клуба на матч второго тура Мир РПЛ против"Ростова" (2:2) и был заменен в перерыве.

Не пропустите: "Ахмат" подписал защитника "Уфы". | https://dailysports.net