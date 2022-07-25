Легионер "Локомотива" рискует пропустить остаток сезона
Фото: сайт "Локомотива"/Автор неизвестен
Защитник "Локомотива" Лукас Фассон получил тяжелую травму.
У 21-летнего футболиста подозрение на разрыв крестообразной связки колена и разрыв мениска.
Как пишет "Спорт-Экспресс", бразильский защитник рискует пропустить весь оставшийся сезон.
О диагнозе игрока будет объявлено в ближайшее время.
Фассон вышел в стартовом составе московского клуба на матч второго тура Мир РПЛ против"Ростова" (2:2) и был заменен в перерыве.
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