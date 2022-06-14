Легендарный Йон-Даль Томассон возглавил английский клуб

Пресс-служба "Блэкберна" на официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера Йона-Даль Томассона.

Английский клуб и датский специалист подписали контракт до лета 2025 года.

В минувшем сезоне "Блэкберн" занял восьмое место в Чемпионшипе и не сумел пробиться в Премьер-лигу.

45-летний Томассон ранее тренировал "Эксельсиор", "Роду" и "Мальме". 2-кратный чемпион Швеции.

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