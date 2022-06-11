Легендарный вратарь завершает карьеру в сборной Украины

Фото: твиттер Андрея Пятова/Автор неизвестен

Голкипер донецкого сборной Украины Андрей Пятов принял решение завершить международную карьеру.

Сегодняшняя игра Лиги наций с Арменией станет последней для вратаря в футболке национальной команды.

"Этот мальчик даже не догадывается, что его последний матч за сборную состоится 11 июня 2022 года", - написал футболист.

Пятов выступает за "Шахтёр" с 2007 года. На протяжении многих лет он был основным вратарём сборной Украины.

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