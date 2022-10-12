Без Месси: легендарный Рой Кин назвал трех лучших игроков в истории

Фото: твиттер Роя Кина/Автор неизвестен

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Ирландии Рой Кин рассказал, кого он считает лучшими футболистами в истории.

"Если говорить о Премьер-лиге, то я бы назвал Роналду, Руни и Анри. Но если речь о всем мире, то в топ-3 должны войти Марадона, Роналду и Зидан", - приводит слова Кина SportBible.

51-летний Кин в бытность футболистом выступал за "Кор Рэмблерс", "Ноттингем Форест", "Манчестер Юнайтед" и "Селтик". После завершения он стал тренером и возглавлял "Сандерленд" и "Ипсвич".

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