Легендарный Папен назвал лучшего игрока мира
Фото: твиттер Жан-Пьера Папена/Автор неизвестен
Обладатель "Золотого мяча"-1991 Жан-Пьер Папен выразил мнение, что лучшим футболистом в мире является нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.
"Килиан постоянно прогрессирует. С каждый годом он становится все лучше. Поэтому я считаю его лучшим футболистом в мире на данный момент", - приводит слова Папена Sky Sport Italia.
В минувшем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 46 матчей во всех турнирах, забил 39 голов и отдал 26 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|Нант
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|15
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|28
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|Дижон
|28
|30
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|28
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|28
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|23
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|Тулуза
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