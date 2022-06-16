Легендарный Папен назвал лучшего игрока мира

Фото: твиттер Жан-Пьера Папена/Автор неизвестен

Обладатель "Золотого мяча"-1991 Жан-Пьер Папен выразил мнение, что лучшим футболистом в мире является нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.

"Килиан постоянно прогрессирует. С каждый годом он становится все лучше. Поэтому я считаю его лучшим футболистом в мире на данный момент", - приводит слова Папена Sky Sport Italia.

В минувшем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 46 матчей во всех турнирах, забил 39 голов и отдал 26 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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