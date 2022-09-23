Легендарный Мальдини назвал трех величайших футболистов

Фото: твиттер Паоло Мальдини/Автор неизвестен

Бывший защитник "Милана" Паоло Мальдини поделился мнением о лучших футболистах, которых он видел за всю карьеру.

"Три величайших игрока, которых я видел за карьеру, – это Месси, Марадона и Роналдо", – сказал Мальдини в документальном фильме The Phenomenon, который покажет DAZN.

54-летний Мальдини в бытность футболистом выступал только за "Милан". С клубом он завоевал 26 трофеев, среди которых 7 титулов чемпиона Италии и 5 титулов победителя Лиги чемпионов.

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