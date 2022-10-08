Легендарный Анри похвалил звезду украинского футбола
Фото: твиттер Тьерри Анри/Автор неизвестен
Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри доволен тем, как прогрессирует 21-летний вингер "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик.
По словам француза, он обратил внимание на футболиста в матчах Лиги чемпионов и национальной команды.
"Мне нравится его непосредственность. Меня иногда раздражает, когда с мячом всегда оказываются вингеры.
Если вы видите свободное пространство позади защиты и вы видите поле перед собой, тогда просто идите и бегите на людей. Мне всегда нравится, что он играет один против одного. Он хороший игрок. Он был связан со многими командами, так что давайте посмотрим, где он окажется", - сказал Анри.
Не пропустите: ПСЖ нацелился на форварда "Ювентуса". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Артета высказался об успехах "Арсенала" в текущем сезоне
-
Тедеско может трудоустроиться в АПЛ
-
Неста рассказал, как защитники могут остановить Холанда
-
Легендарный Анри похвалил звезду украинского футбола
-
На украинца Мудрика претендуют два европейских гранда
-
Легенда хорватского футбола выступил против матча Боснии и России
-
Каррик возглавит английский клуб
-
Луческу еще в сентябре сообщил об уходе из киевского "Динамо"
-
У Роналду есть претензии к главному тренеру "МЮ"
-
Каземиро успел разочароваться в переходе в "Манчестер Юнайтед"
-
Гвардиола высказался о петиции против Холанда в АПЛ
-
Владельца "Манчестер Сити" подозревают в помощи россиянам в уклонении от санкций
-
В "Баварии" ответили на слухи о трансфере звезды "Боруссии"
-
Женская сборная Украины проиграла Англии с двузначным счетом
-
Ярмоленко забил второй гол за новый клуб в ОАЭ: видео
-
Роналду принял окончательное решение по будущему в "МЮ"
-
Гвардиола по необычной причине пообещал не выпускать на поле Гюндогана
-
Клопп встал на защиту Нуньеса из-за низкой результативности
-
У "Барселоны" есть трудности с возвращением Месси
-
Главные новости дня: 7 октября
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13