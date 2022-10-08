Легендарный Анри похвалил звезду украинского футбола

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Легендарный Анри похвалил звезду украинского футбола

Фото: твиттер Тьерри Анри/Автор неизвестен

Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри доволен тем, как прогрессирует 21-летний вингер "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик.

По словам француза, он обратил внимание на футболиста в матчах Лиги чемпионов и национальной команды.

"Мне нравится его непосредственность. Меня иногда раздражает, когда с мячом всегда оказываются вингеры.

Если вы видите свободное пространство позади защиты и вы видите поле перед собой, тогда просто идите и бегите на людей. Мне всегда нравится, что он играет один против одного. Он хороший игрок. Он был связан со многими командами, так что давайте посмотрим, где он окажется", - сказал Анри.

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