Легенда "Вест Хэма" получит должность в клубе после завершения карьеры

Фото: сайт "Вест Хэма"/Автор неизвестен

"Вест Хэм" решил назначить спортивным директором клуба легендарного футболиста команды Марка Нобла.

Как сообщили в пресс-службе клуба, он приступит к своим обязанностям со 2 января 2023 года.

Нобл всю карьеру играл в составе "молотобойцев". Всего он провел за клуб 18 лет. На его счету 550 матчей, в которых он забил 62 гола и отдал 61 передачу.

В мае он покинул клуб и завершил карьеру.

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