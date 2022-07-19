Легенда "Спартака" жестко прошелся по клубу и привел в пример "Зенит"

Фото: твиттер Александра Филимонова/Автор неизвестен

Легенда московского "Спартака" Александр Филимонов считает, что в его бывшем клубе творится настоящий бардак.

"Натуральный бардак. Постоянно какие-то шарахания. Все, что там происходит, не поддается логическому объяснению.

Хочется привести в пример "Спартаку" тот же "Зенит": вот там стабильность. Потому что там ведется грамотная работа менеджмента", – сказал известный в прошлом футболист.

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