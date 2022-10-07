Легенда сборной Англии подстриг бесплатно 100 человек в свой день рождения

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Легенда сборной Англии подстриг бесплатно 100 человек в свой день рождения

Фото: твиттер Джермейна Дефо/Автор неизвестен

Бывший нападающий сборной Англии Джермейн Дефо в честь своего 40-летия бесплатно подстриг 100 человек.

"Для всех молодых людей, которые хотят получить новую стрижку, оставьте свои кошельки дома, идите ко мне, первые 100 стрижек на мне!" — сказал Дефо.

Интересно, что в 2018 году футболист был награждён орденом Британской империи за заслуги Фонда Джермейна Дефо, благотворительной организации, которую он основал в 2013 году. 

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