Легенда "Реала" высказался о возможном переходе Роналду в "Атлетико"

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналдуреал мадридатлетико мадрид

Легенда "Реала" высказался о возможном переходе Роналду в "Атлетико"

Фото: твиттер Фернандо Мориентеса/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Реала" Фернандо Мориентес поделился мнением о возможном переходе португальского форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в "Атлетико".

"Я нахожу это странным, но все может быть. Я бы очень хотел, чтобы Роналду вновь поиграл в Ла Лиге. Когда футболист уезжает из Испании, то затем понимает, что Ла Лига является самым лучшим чемпионатом, и он хочет вернуться. Для меня будет странно видеть его в футболке "Атлетико", но сейчас я занимаю должность в руководстве Ла Лиги, поэтому буду рад его возвращению", - приводит слова Мориентеса AS.

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" ради клуба, который выступит в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне. Португалец интересуется "Баварией", "Атлетико" и "Реалом".

Не пропустите: Капитан "Атлетико" высказался о возможном подписании Роналду. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Названа причина желания Роналду покинуть "МЮ"

Названа причина желания Роналду покинуть "МЮ"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов