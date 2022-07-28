Легенда "Реала" высказался о возможном переходе Роналду в "Атлетико"

Фото: твиттер Фернандо Мориентеса/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Реала" Фернандо Мориентес поделился мнением о возможном переходе португальского форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в "Атлетико".

"Я нахожу это странным, но все может быть. Я бы очень хотел, чтобы Роналду вновь поиграл в Ла Лиге. Когда футболист уезжает из Испании, то затем понимает, что Ла Лига является самым лучшим чемпионатом, и он хочет вернуться. Для меня будет странно видеть его в футболке "Атлетико", но сейчас я занимаю должность в руководстве Ла Лиги, поэтому буду рад его возвращению", - приводит слова Мориентеса AS.

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" ради клуба, который выступит в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне. Португалец интересуется "Баварией", "Атлетико" и "Реалом".

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