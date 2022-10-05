Легенда "Реала" возглавит "Байер"

Фото: твиттер Хаби Алонсо/Автор неизвестен

Новым главным тренером леверкузенского "Байера" станет Хаби Алонсо, сообщает Marca.

По сведениям источника, немецкий клуб уже обо всем договорился с испанским специалистом. Стоит отметить, что после восьми туров "Байер" занимает лишь 17-е место в Бундеслиге.

40-летний Алонсо ранее тренировал молодежный состав мадридского "Реала", а также дубль "Реала Сосьедад".

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