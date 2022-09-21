Легенда "Реала" возглавил "Олимпиакос"

Фото: сайт "Олимпиакоса"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Олимпиакоса" на официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера легенды "Реала" Мичела Гонсалеса.

Условия контракта не разглашаются. Испанский специалист заменил ранее уволенного Карлоса Корберана. Стоит отметить, что Мичел ранее уже тренировал "Олимпиакос" с 2013 по 2015 годы.

59-летний Мичел ранее также возглавлял "Райо Вальекано", "Реал Мадрид В", "Хетафе", "Севилью", "Марсель", "Малагу", "УНАМ Пумас" и вновь "Хетафе".

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