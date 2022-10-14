Легенда "Реала" назвал причину, почему не нужно покупать Мбаппе

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Легенда "Реала" назвал причину, почему не нужно покупать Мбаппе

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Реала" Фернандо Мориентес поделился мнением, почему королевскому клубу не нужно покупать нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиана Мбаппе.

"Будет ненормально, если Мбаппе вновь появится в сфере интересов "Реала", учитывая то, что произошло летом. Я считаю, что "Реал" провел отличную работу, чтобы иметь конкурентоспособную команду. Нам не нужен Мбаппе", - приводит с лова Мориентеса Marca.

Ранее сообщалось, что королевский клуб не собирается покупать футболиста, так как он отказался присоединиться к команде минувшим летом.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 13 матчей и забил 12 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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