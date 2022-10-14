Легенда "Реала" назвал причину, почему не нужно покупать Мбаппе
Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Бывший нападающий "Реала" Фернандо Мориентес поделился мнением, почему королевскому клубу не нужно покупать нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиана Мбаппе.
"Будет ненормально, если Мбаппе вновь появится в сфере интересов "Реала", учитывая то, что произошло летом. Я считаю, что "Реал" провел отличную работу, чтобы иметь конкурентоспособную команду. Нам не нужен Мбаппе", - приводит с лова Мориентеса Marca.
Ранее сообщалось, что королевский клуб не собирается покупать футболиста, так как он отказался присоединиться к команде минувшим летом.
В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 13 матчей и забил 12 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
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|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
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|Осасуна
|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
|22
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|Мальорка
|20
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|20
|16
|19
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|Эспаньол
|20
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