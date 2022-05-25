Легенда "Реала" и "Ливерпуля" дал прогноз на финал Лиги чемпионов

Фото: твиттер Майкла Оуэна/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Ливерпуля" и "Реала" Майкл Оуэн сделал прогноз на исход финала Лиги чемпионов. В решающем матче встретятся мерсисайдцы и королевский клуб.

"Ливерпуль" сильнее "Реала" и может одержать легкую победу. Я думаю, что счет будет 3:1 или 3:0. У Юргена Клоппа выдающаяся команда, они слишком сильны для "Реала". При этом "Ливерпуль" еще и очень опытен. Думаю, что они постараются избежать вязкой игры, так как "Реал" лучше всех знает, как выигрывать финалы", - приводит слова Оуэна Daily Mail.

Матч "Ливерпуль" - "Реал" состоится 28 мая.

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