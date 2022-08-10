Легенда "Реала" Гути высказался о возможном переходе Роналду в "Атлетико"
Фото: твиттер Гути/Автор неизвестен
Бывший футболист "Реала" Гути поделился мнением о возможном переходе нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в мадридский "Атлетико".
"Атлетико" является отличной командой, так что почему нет? Им нужен отличный нападающий, а Криштиану им является. Думаю, что они могли бы образовать хороший союз. Но это было бы странно, так как Роналду очень любят в "Реале". Впрочем, фанаты "Реала" не будут против, так как Криштиану дал клубу все, что мог", - приводит слова Гути Marca.
В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" один матч. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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