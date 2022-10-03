Легенда "МЮ" ярко высказался о ситуации с Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин поделился мнением о ситуации с португальским нападающим Криштиану Роналду, который не имеет регулярной игровой практики в составе манкунианцев.

"Топовые футболисты хотят выходить на поле в каждом матче. Уверен, что Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" не для того, чтобы быть запасным игроком во время дерби. Я бы не переживал из-за отсутствия прессинга от игрока, который может забивать 20-25 голов за сезон. В прошлом сезоне он был лучшим бомбардиром "МЮ", и тогда он не много прессинговал. У команды есть проблемы с голами. При этом Роналду критикуют, хотя он забивает голы", - приводит слова Кина talkSPORT.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за 10 матчей за "Манчестер Юнайтед" и сборную Португалии, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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