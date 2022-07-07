Легенда "МЮ" высказался о ситуации с Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился мнением о ситуации с португальским нападающим Криштиану Роналду, который хочет покинуть клуб.

"Конечно, Криштиану недоволен. Я бы тоже не был доволен на его месте. Он привык бороться за первые места и побеждать, а сейчас он лишен этих возможностей, и клуб даже не попал в Лигу чемпионов. Уверен, что он даже не знает, как звучит гимн Лиги Европы", - приводит слова Фердинанда Daily Mail.

В прошлом сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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