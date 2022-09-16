Легенда "МЮ" уверен, что Роналду забьет еще пару сотен голов

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Легендарный игрок "Манчестер Юнайтед" Оуэн Харгривз отреагировал на гол форварда команды Криштиану Роналду в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шерифа" (2:0).

По мнению Харгривза, португальский футболист сможет забить еще пару сотен голов.

"Пока Роналду играет непосредственно в штрафной, он не останется там на голодном пайке. Сегодня он был вынужден опускаться глубже, дабы почувствовать себя в игре, но остальным он для этого оказывается здесь совершенно не нужен. Если Роналду будет оставаться там, впереди, голы сами его найдут", — цитирует пресс-служба УЕФА Харгривза.

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