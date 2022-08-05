Легенда "МЮ" раскритиковал поведение Роналду

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Легенда "МЮ" раскритиковал поведение Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл недоволен тем, как ведет себя форвард команды Криштиану Роналду в раздевалке.

"Безусловно, этот футболист войдёт в историю как один из лучших игроков всех времён и всегда им будет. Но мне все же неприятно наблюдать за тем, как звёздный игрок ведёт себя в раздевалке.

За последние несколько лет у нас уже было такое с агентом Погба. Мы не должны допустить, чтобы в клубе всем заправлял звёздный игрок. Этого не должно происходить. Если он хочет уйти, то клуб должен способствовать этому", - отметил он.

Напомним, что 37-летний Роналду хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" и перейти в клуб, который в предстоящем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

Не пропустите: "МЮ" проведет расследование по поводу досрочного ухода Роналду с матча. | https://dailysports.net
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