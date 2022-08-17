Легенда "МЮ" "наехал" на Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл обратился к лидеру команды Криштиану Роналду с просьбой не стоять в стороне и высказаться по поводу напряжённой ситуации в клубе.

В своей речи Невилл назвал португальца величайшим игроком всех времён.

"Почему ему приходится ждать две недели, чтобы рассказать фанатам "Манчестер Юнайтед" правду? Возьми и скажи сейчас. Клуб находится в кризисе, и ему нужны лидеры, чтобы вести за собой. Он единственный, кто может взять ситуацию в свои руки!" — написал Невилл.

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