Легенда мирового футбола назвал Неймара плаксой

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Легенда сборной Нидерландов Марко ван Бастен недоволен поведением лидера "ПСЖ" Неймара.

По его словам, бразильский футболист - настоящий плакса, который постоянно провоцирует.

"В одну секунду он нарушает правила на ком-то, а в следующую снова изображает из себя жертву. Нет разрешения прикасаться к нему. Неприятный человек на поле", — приводит слова ван Бастена The Sun.

В текущем сезоне Неймар принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых забил девять голов и сделал семь результативных передач.

Не пропустите: Неймар пожаловался на отношение арбитров. | https://dailysports.net