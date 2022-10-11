Легенда мирового футбола назвал Неймара плаксой

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Легенда мирового футбола назвал Неймара плаксой

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Легенда сборной Нидерландов Марко ван Бастен недоволен поведением лидера "ПСЖ" Неймара.

По его словам, бразильский футболист - настоящий плакса, который постоянно провоцирует.

"В одну секунду он нарушает правила на ком-то, а в следующую снова изображает из себя жертву. Нет разрешения прикасаться к нему. Неприятный человек на поле", — приводит слова ван Бастена The Sun.

В текущем сезоне Неймар принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых забил девять голов и сделал семь результативных передач. 

Не пропустите: Неймар пожаловался на отношение арбитров. | https://dailysports.net
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