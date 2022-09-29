Легенда мирового футбола Фигу попал в Книгу рекордов Гиннеса (видео)

Фото: инстаграм Луиша Фигу/Автор неизвестен

Легенда португальского и мирового футбола Луиш Фигу установил мировой рекорд Гиннесса по игре в футбол на большой высоте.

Вместе с 7-ю болельщиками португалец поиграл в футбол на высоте более 6 километров на борту самолета, оборудованного небольшим полем.

Сам полет судно совершало по параболической траектории, что позволило добиться невесомости.

48-летний Луиш Фигу - четырехкратный чемпион Испании и Италии, победитель Лиги чемпионов, обладатель "Золотого мяча".