Легенда мирового футбола Фигу попал в Книгу рекордов Гиннеса (видео)
Фото: инстаграм Луиша Фигу/Автор неизвестен
Легенда португальского и мирового футбола Луиш Фигу установил мировой рекорд Гиннесса по игре в футбол на большой высоте.
Вместе с 7-ю болельщиками португалец поиграл в футбол на высоте более 6 километров на борту самолета, оборудованного небольшим полем.
Сам полет судно совершало по параболической траектории, что позволило добиться невесомости.
48-летний Луиш Фигу - четырехкратный чемпион Испании и Италии, победитель Лиги чемпионов, обладатель "Золотого мяча".
Luis Figo is setting Guinness World Records pic.twitter.com/CmjjEDXNIE— ESPN UK (@ESPNUK) September 27, 2022
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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