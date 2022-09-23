Легенда "Манчестер Юнайтед" уверен, что клуб будет упрашивать Роналду остаться

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Легенда "Манчестер Юнайтед" уверен, что клуб будет упрашивать Роналду остаться

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Легенда "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра не оставил без внимания ситуацию вокруг нападающего Криштиану Роналду в клубе.

По словам француза, в данный момент "МЮ" переживает не лучший момент, но в любом случае Роналду остается незаменимым.

"Поверьте мне. Будет момент, когда в "МЮ" скажут: "Криштиану, пожалуйста, останься". Это логично", – приводит слова Эвра A Bola. 

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду хочет перейти из "Манчестер Юнайтед" в клуб, который выступит в Лиге чемпионов. В связи с этим агент форварда Жорже Мендеш предлагал услуги португальца многим клубам, но везде получит отказ.

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