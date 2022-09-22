Легенда македонского футбола объявил о завершении карьеры

Фото: твиттер Горана Пандева/Автор неизвестен

Знаменитый македонский нападающий Горан Пандев объявил о завершении карьеры.

Футболист сообщил об этом в социальных сетях, поблагодарив за помощь свою семью, партнеров и руководителей своих бывших команд.

39-летний Пандев выступал за "Беласицу", "Интер", "Специю", "Анкону", "Лацио", вновь "Интер", "Наполи", "Галатасарай", "Дженоа" и "Парму". За сборную Северной Македонии сыграл 122 матча и забил 39 голов. Чемпион Италии, 4-кратный обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Италии, победитель Лиги чемпионов, победитель Клубного чемпионата мира.

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