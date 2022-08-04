Легенда "Ливерпуля" жестко раскритиковал Роналду

Фото: твиттер Джейми Каррагера/Автор неизвестен

Бывший футболист "Ливерпуля" Джейми Каррагер подверг критике португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Я всегда считал странным возвращение Роналду в "Манчестер Юнайтед". Я был удивлен, так как Криштиану никогда не согласится быть игроком второго плана. Но ему пора понять, что он уже не тот. Карьера Роналду получилась длинной благодаря его профессионализму. Но сейчас ему 37 лет, а в середине сезона станет 38. Он остается отличным бомбардиром, но уже играет не так, как раньше. Могу ошибаться, но, думаю, что ни один клуб в Европе не заинтересован в его услугах. Выглядит так, что "МЮ" хочет от него избавиться, а он не нужен никому", - приводит слова Каррагера Metro.

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду хочет перейти из "МЮ" в клуб, который участвует в Лиге чемпионов.

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