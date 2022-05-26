Легенда "Ливерпуля" ярко высказался о Роналду

Фото: твиттер Джейми Каррагера/Автор неизвестен

Бывший футболист "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился мнением о португальском нападающем "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Роналду, безусловно, входит в число лучших футболистов в истории. Люди называют меня его критиком, но Криштиану в миллион раз лучше меня. Я не имею права даже зашнуровывать его бутсы. Он является потрясающим игроком, который выступал только за лучшие команды. У него великолепное отношение к делу, он пытается вдохновлять партнеров по команде.

Я считаю положительным тот факт, когда футболист играет в топ-клубе. Если команда слабая, то это является негативным фактором. Думаю, что у Роналду именно так и было в этом сезоне", - приводит слова Каррагера Daily Mail.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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