Легенда "Ливерпуля" сравнил Магуйра с кроликом

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Легенда "Ливерпуля" сравнил Магуйра с кроликом

Фото: твиттер Джейми Каррагера/Автор неизвестен

Бывший футболист "Ливерпуля" Джейми Каррагер подверг критике защитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Харри Магуайра.

"Я хочу спросить у Магуайра, есть ли у него еще спортивная злость? Он производит впечатление кролика, а не авторитетного центрального защитника. Мне кажется, что ему уже поздно исправлять что-то на клубном уровне. Ему нужно уходить из "Манчестер Юнайтед", чтобы начать с чистого листа", - приводит слова Каррагера The Telegraph.

В нынешнем сезоне 29-летний Магуайр провел за "МЮ" пять матчей. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" теряет Магуайра перед матчем с "Манчестер Сити". | https://dailysports.net
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