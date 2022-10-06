Легенда "Интера" возглавил "Сампдорию"

Фото: сайт "Сампдории"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Сампдории" на официальном сайте объявила о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера.

Итальянский клуб подписал с сербским специалистом до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

44-летний Станкович в бытность футболистом на протяжении многих лет выступал за "Лацио" и "Интер". После завершения карьеры он тренировал "Црвену Звезду", а также работал в тренерских штабах "Удинезе" и "Интера".

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