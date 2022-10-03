Легенда "Интера" может возглавить "Сампдорию"

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Легенда "Интера" может возглавить "Сампдорию"

Фото: твиттер Деяна Станковича/Автор неизвестен

Новым главным тренером "Сампдории" может стать Деян Станкович, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба рассматривает кандидатуру сербского специалиста в качестве замены уволенному Марко Джампаоло после серии неудовлетворительных результатов.

44-летний Станкович ранее тренировал "Црвену Звезду", а в бытность футболистом играл в Италии за "Лацио" и "Интер".

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