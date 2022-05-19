Легенда "Интера" может покинуть клуб

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Легенда "Интера" может покинуть клуб

Фото: твиттер Хандановича\Автор неизвестен

37-летний словенский вратарь "Интера" Самир Ханданович близок к уходу из миланского клуба по окончании нынешнего сезона, сообщает Calciomercato.

По информации источника, голкипер отказался от подписания нового контракта с "нерадзурри" и покинет клуб на правах свободного агента.

Таким образом, предстоящий поединок против "Сампдории" станет для вратаря последним в футболке миланской команды.

Ханданович выступает в составе "Интера" с лета 2012 года.

В нынешнем сезоне Серии А словенец сыграл 36 матчей, в 15 не пропустил.

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