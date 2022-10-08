Легенда хорватского футбола выступил против матча Боснии и России

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Легенда хорватского футбола выступил против матча Боснии и России

Фото: твиттер Дарио Срны\Автор неизвестен

Бывший футболист сборной Хорватии Дарио Срна выступил против скандального товарищеского матча россия – Босния и Герцеговина.

Напомним, что игра запланирована на 19 ноября:

"Моё мнение заключается в том, что этот матч не стоит проводить. Почему? Потому что в этом вопросе много политики. Политика и спорт не должны идти вместе, но это уникальный случай. Думаю, Хорватия точно не провела бы такой матч, если бы спросили игроков", - сказал он.

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