Легенда "Баварии" выступил против трансфера Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Генеральный директор "Баварии" Оливер Кан не считает, что его команду усилит форвард "МЮ" Криштиану Роналду.

Сам футболист неоднократно говорил о желании присоединиться к клубу, выступающему в Лиге чемпионов.

"Бавария" входила в число претендентов на него.

"Несмотря на то, что я считаю Роналду одним из величайших футболистов, этот трансфер не мог бы подходить под нашу философию", – заявил Кан.

В прошлом сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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